Giresunspor seçim kararı aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantının 11 Mayıs Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü yine Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantının 11 Mayıs Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü yine Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
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