Giresunspor seçim kararı aldı

Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor seçim kararı aldı
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22 Nisan 2024 19:39
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantının 11 Mayıs Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü yine Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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