Giresunspor Ferhat Kaplan'ı transfer etti!

Süper Lig ekibi Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Ferhat Kaplan'ı transfer etti!
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05 Ağustos 2022 17:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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