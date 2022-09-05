Giresunspor'dan savunmaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Senegalli defans oyuncusu Faustin Senghor'u kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Faustin Senghor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faustin Senghor'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Faustin Senghor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faustin Senghor'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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