Giresunspor'dan savunmaya takviye

Giresunspor, Senegalli savunma oyuncusu Faustin Senghor'u renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor'dan savunmaya takviye
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05 Eylül 2022 21:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Senegalli defans oyuncusu Faustin Senghor'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Faustin Senghor ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faustin Senghor'a 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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