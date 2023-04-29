Giresunspor'da futbolculara maaş ödemeleri yapıldı

Bitexen Giresunspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde mart ve nisan ayına ilişkin maaş ödemelerinin gerçekleştirildiği bildirildi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulunun göreve geldiği günden itibaren Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına tüm gücü ve enerjisini takımın üzerine yoğunlaştırdığı belirtildi.



Bu kapsamda kendi görev sürelerinde oluşan alacakların tamamı, geçmiş dönemden kalan bazı prim alacakları, maaş ve personel ödemeleri ile mahkeme aşamasına taşınmış eski personellere olan borçların ödenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Başkanımız Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulu olarak takımımızın sahada vereceği mücadeleye odaklanabilmesi amacıyla üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olduğumuzun ve bu kapsamda gerekli tüm adımları titizlikle yürüttüğümüzün bilinmesini isteriz." denildi.



Açıklamada, hem sportif, hem de mali anlamda yürütülen tüm çalışmalara ilişkin detayların Fenerbahçe maçı öncesinde kapsamlı bir basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.



Camia olarak, 44 yıl sonra çıkılan Süper Lig'de şehri daha iyi bir şekilde temsil edebilmek adına tüm özverinin gösterildiği belirtilen açıklamada, "Kalbi Giresunspor için atan taraftarlarımızla birlikte önümüzdeki kritik müsabakaya odaklanmamız gerektiğini vurgulayarak camiamızı çotanak arma etrafında birlik olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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