Giresunspor'da Erol Can seferberliği

Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Erol Can Akdağ, uzun süren tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına başladı.



Giresun gazetesinde yer alan habere göre, genç orta saha oyuncusunun kısa sürede takıma dahil olmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.



SON 5 HAFTADA FARK 10 PUAN



Geride kalan haftada Göztepe'nin İstanbul'dan puansız dönmesi, Çaykur Rizespor'un Kayseri'de 1 puan alması GZT Giresunspor'a yaradı.



Bir başka İzmir temsilcisi Altay ise sahasında Başakşehir ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılarak 30 puana ulaştı. Giresunspor, Beşiktaş'tan 1 puan alarak puanını 40'a yükseltti ve son 5 haftaya 10 puan farkla giriyor.



Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ligden düşmeyi daha önce garantileyen Malatya ekibi bu mağlubiyetle üst üste 5. yenilgisini aldı.





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