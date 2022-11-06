Giresunspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, 8 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 haftadır devam eden kötü sürece İstanbulspor galibiyetiyle "dur" dediklerini belirtti.



Haftalardır üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu ifade eden Olgun, "Oyuncularımızın iyi mücadelesine rağmen bir türlü galip gelemiyorduk. Şanssızlığımızı nihayet İstanbulspor karşısında kazanarak kırdık. 8 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Olgun, ligde kalan haftalar için yeni bir sayfa açmak istediklerine kaydederek, "Kalan haftalarda da iyi mücadele edecek ve güzel sonuçlara imza atacağız. Giresunspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da lige renk katacaktır." diye konuştu.









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