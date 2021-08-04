Giresunspor, Adana Demir'den Traore'yi aldı

Giresunspor, Adana Demirspor'dan Hamidou Traore'yi resmen transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Adana Demir'den Traore'yi aldı
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04 Ağustos 2021 23:18
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Adana Demirspor'dan Malili futbolcu Hamidou Traore'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hamidou Traore ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Öte yandan, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros Da Silva ile ilgili de açıklamada bulunularak, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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