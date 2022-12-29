Süper Lig'de Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Serginho ve 90+5. dakikada Rijad Bajic kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 51. dakikada Valmir Veliu'dan geldi.



Ligde son 4 haftada 3. galibiyetini alan Giresunspor puanını 19'a yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Gaziantep FK 17 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ