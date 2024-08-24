Giovanni van Bronckhorst: ''Bunun önüne geçeceğiz!''

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunarak tüm oyunculardan memnun olduğunu belirtti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giovanni van Bronckhorst: ''Bunun önüne geçeceğiz!''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 10:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunurken, gelecekler ilgili ipuçları da verdi.

Yöneticilerle yaptığı sohbette taraftarların sabretmesi gerektiğini ve 2-3 maç sonra daha canlı, daha çok koşan, hızlı bir ekip izleyeceklerini anlatan Van Bronckhorst "Her oyuncuyu değişik mevkilerde oynatabilirim. Şu an neye ihtiyaç varsa orada oynuyorlar. Bunu her beraber planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ANALİZLER TAMAM, SIRA ÇÖZÜMDE

Hollandalı çalıştırıcı son 3 maçta kalelerini kapatamamaları ve 5 gol yemeleri ile ilgili de "Antalyaspor ve Lugano maçında kolay gol yemenin analizlerini çıkarttık. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery