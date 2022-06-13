Giorgio Chiellini'nin yeni adresi belli oldu

Juventus'tan ayrılan İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Giorgio Chiellini'nin yeni adresi belli oldu
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13 Haziran 2022 17:16
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus ile milli takımdaki kariyerini noktalayan Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu.

37 yaşındaki futbolcu, transfer haberini yeni kulübünün logosunun yer aldığı kıyafet ve şapkayı giyerek sosyal medya hesabından video paylaşımıyla duyurdu.

Deneyimli savunma oyuncusunun 18 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.



 
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