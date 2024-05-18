Milli sporcu Özkan Baltacı'dan altın madalya

İspanya'daki organizasyonda Özkan Baltacı çekiç atmada birinci olurken Halil Yılmazer ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcu Özkan Baltacı'dan altın madalya
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18 Mayıs 2024 00:47
İspanya'daki organizasyonda milli sporculardan Özkan Baltacı altın, Halil Yılmazer ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Andujar şehrinde gerçekleştirilen Meeting Jaen Paraiso Interior Yarışması'nda piste çıkan milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada 74,20 metrelik derecesiyle birinci oldu.

Organizasyonda milli sporculardan Halil Yılmazer ise 72,53 metrelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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