Düşme hattında kritik maç!

Süper Lig'in 37. haftasında bugün düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar oynanacak.



Tüm karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak.



Ligde 37 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.



Düşme hattında final niteliği taşıyan bir karşılaşma da Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep FK, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Karagümrük 37 puanla 17, Gaziantep FK 38 puanla 16. sırada yer alıyor.



Günün bir diğer kritik mücadelesinde Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor 41 puanla 13. sırada, Konyaspor ise 40 puanla 14. sırada yer alıyor.



Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren bir diğer maçta MKE Ankaragücü, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. 15. sıradaki Ankaragücü'nün 39, 19. sıradaki Pendikspor'un 36 puanı bulunuyor.



42 puanla biraz daha rahat durumda bulunan Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.





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