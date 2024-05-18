Arda Turan'ın istediği iki transfer!

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Pendikspor forması giyen Mame Thiam ve Fredrik Midstjö'yü kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'ın istediği iki transfer!
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18 Mayıs 2024 10:40
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 10:45
Eyüpspor'da tarihi başarı sonrası gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen ve tecrübeli isimlere yönelen Eyüpspor, öncelikli hedeflerini belirledi.

ARDA TURAN'IN AÇIKLAMASI

Eyüpspor'un 11 Mayıs Cumartesi günü Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen kupa töreni öncesi açıklamalarda bulunan Arda Turan, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirtirken tecrübe vurgusunda da bulunmuştu. Süper Lig hedefleri sorulan Turan, "Önce haddimizi bileceğiz çünkü Süper Lig başka bir dünya. Biz oraya hem ekip olarak hem de kulüp olarak tecrübeli değiliz. Önce orada kalıcı olmaya çalışacağız. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Sonra bakalım hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı. Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

İLK HEDEF THIAM

İstanbul temsilcisi, bu sezon Pendikspor'da görev alan iki oyuncuyu gözüne kestirdi. Eyüpspor, ilk olarak hücum hattına tecrübeli ve ligi yakından bir ismi takımına katmak istiyor. Arda Turan'ın ekibi, Mame Thiam'ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Eyüpspor'da Mame Thiam'ın yanı sıra bir başka Pendiksporlu Fredrik Midstjö için de girişimlerin başlayabileceği öğrenildi. Öte yandan Eyüpspor'un diğer mevkiler için de takviye yapmak istediği bildirildi.

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