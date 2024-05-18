Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'den Hatayspor maçı uyarısı!

Bu sezon ligde istediğini alamayan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine kazandırmak için uğraşan Beşiktaş, yine de kendini ilk 5 arasında tutmak için uğraş verecek.
Olası bir kupa hezimetinin ardından ligden Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, bu nedenle bugün oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına ayrı bir önem veriyor. Kazanarak ilk 5 şansını yukarılara taşımak isteyen siyah-beyazlılar bu nedenle bugünkü karşılaşmaya galibiyet için çıkacak.
"İLK 5 İÇİNDE OLMALIYIZ"
Siyah-beyazlı futbolcularla bir toplantı yaparak hedeflerini anlatan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, "Hatayspor ligde kalma amacıyla bizim maça büyük önem veriyor. Ancak biz de çok istiyoruz. Kazanıp, ilk 5 içinde olmalıyız. Bu nedenle son derece disiplinli bir futbol ortaya koymamız gerek" diyerek uyarıda bulunduğu ifade edildi.
23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanacak final maçını da akıllarından çıkarmayan Beşiktaş, bir hafta içerisinde Avrupa vizesini almayı amaç edinecek.
Olası bir kupa hezimetinin ardından ligden Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, bu nedenle bugün oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına ayrı bir önem veriyor. Kazanarak ilk 5 şansını yukarılara taşımak isteyen siyah-beyazlılar bu nedenle bugünkü karşılaşmaya galibiyet için çıkacak.
"İLK 5 İÇİNDE OLMALIYIZ"
Siyah-beyazlı futbolcularla bir toplantı yaparak hedeflerini anlatan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, "Hatayspor ligde kalma amacıyla bizim maça büyük önem veriyor. Ancak biz de çok istiyoruz. Kazanıp, ilk 5 içinde olmalıyız. Bu nedenle son derece disiplinli bir futbol ortaya koymamız gerek" diyerek uyarıda bulunduğu ifade edildi.
23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanacak final maçını da akıllarından çıkarmayan Beşiktaş, bir hafta içerisinde Avrupa vizesini almayı amaç edinecek.