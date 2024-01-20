Gine kazandı son 16 için umutlarını korudu

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Gine, Gambiya'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gine kazandı son 16 için umutlarını korudu
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20 Ocak 2024 00:56
Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Gine, Gambiya'yı 1-0 yendi ve son 16 umutlarını son maça taşıdı.

Gine'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Aguibou Camara kaydetti.

Beşiktaş forması giyen Omar Colley, Gambiya Kaptanı olarak çıktığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Gine grubun son maçında Senegal ile karşılaşırken, Gambiya da Kamerun ile karşılaşacak.

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