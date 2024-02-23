Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA'in yüzü olmayı umursamadığını söyledi.



Kariyerinde iki kez MVP seçilen Antetokounmpo, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James emekli olduğunda onun krallığını devralabilecek oyuncuların kısa listesinde yer alıyor olsa da, Clutch Points'ten Tomer Azarly ile yakın zamanda yaptığı röportajda böyle bir kalıba girmek istemediğini açıkladı:



"Bu kalıbın içine girmeyi reddediyorum. NBA'in yüzü olma, All-Star olma, MVP olma, en iyisi olma gibi kalıpları gerçekten reddediyorum. Çocuklarımı okula götürdüğümde öğretmenler bana en iyi basketbolcunun ben olduğumu, dün 12/18 şut isabetiyle oynadığımı falan söylemiyor. O farklı bir dünya.



Birçok kişi 'NBA'in yüzü olmak' için savaşıyor. Ama bu ne getirecek ki? Diyelim ki NBA'in yüzü oldun, sonra ne olacak? Bu seni daha iyi bir basketbolcu mu yapacak? Manası nedir? Hiçbir manası yok. Ben şahsen bunu istemiyorum, daha mütevazi, basit ve sessiz bir hayat yaşamak istiyorum."



2021'de şampiyonluğu kazanmış olan Antetokounmpo, bu sezon 54 maçta 30.8 sayı, 11.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarına sahip.





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