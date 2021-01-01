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Giannis: "Alperen Þengün harika bir oyuncu!"

Milwaukee Bucks süperstarý Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Þengün için övgü dolu açýklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarý Giannis Antetokounmpo, Houston Rockets'taki temsilcimiz Alperen Þengün için övgü dolu açýklamalarda bulundu.

Giannis, Alperen'in maçtaki performansýna ve özellikle oyunu kendi hýzýnda oynamasýna dikkat çekti.

Alperen, Rockets'ýn Bucks'a 123-114 maðlup olduðu karþýlaþmada 16 dakika süre alarak, 6/8 þut isabetiyle 15 sayý kaydetmiþ ve kariyer rekorunu kýrmýþtý:

"Harika bir oyuncu. Hiç acele etmiyor ve asla ritmini bozmuyor. Alçak postta yavaþ gözükebilir ama gayet etkili. Ýyi oynuyor. Enerjisi yüksek bir oyuncu ve bu enerjiyi benchten gelerek takým arkadaþlarýna yayýyor. Ýyi ribaund alýyor, agresif oynuyor ve güzel perdeler kuruyor. Bana kalýrsa potansiyelinin bir limiti yok."

Antetokounmpo, 19 yaþýndaki pivotun Bucks'ýn önüne attýðý her oyuncunun karþýsýnda iyi performans göstermesi sonrasý, kendisini savunabilmeyi baþaran tek Bucks oyuncu olmuþtu. DeMarcus Cousins ve Bobby Portis, temsilcimizi durdurmakta zor anlar yaþamýþlardý.

Alperen, bitime 9:21 kala Rockets ekibi 98-96 üstünlük yakalamýþken benche alýnmýþtý ve sonrasýnda Bucks 9-3'lük bir seri yakalayarak, maçýn geri kalanýnda üstünlüðünü korumuþtu.


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