Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 64 sayı atarak kariyer rekorunu kırdığı maç sonrası Indiana Pacers'la maç topu yüzünden yaşanan çekişmeyi anlattı.



Antetokounmpo, tarih yazdığı gecede Pacers'la maç sonrası yaşanan çekişmenin ardından maçta kullanılan asıl topun kendisinde olup olmadığından emin olmadığını açıkladı.



Giannis, Bucks'ın Pacers'a karşı aldığı galibiyette kaydettiği 64 sayıyla Bucks tarihi ve kariyerinin rekorunu kırmasının ardından, her iki takımın da maç topunu kendileri için almaya çalışması nedeniyle iki takım arasında çıkan ufak sürtüşme hakkında şu şekilde yorum yaptı:



"Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum, top bende ama maçtaki top olup olmadığından emin değilim. Bana maçta kullandığımız top gibi gelmiyor. Başka bir top gibi sanki, çünkü bu gece o topla 35 dakika oynadım. Verdiği hissiyatı biliyorum. Bendeki topu mutlaka anneme vereceğim ama gerçek maç topu mu değil mi bilmiyorum. Ama sorun değil. NBA finallerinin 6. maçındaki top bile bende değil. Bu geceki maç topu da bence bendeki değil. Onlar aldı diye düşünüyorum."



Giannis, Damian Lillard'ın NBA tarihi üçlük isabeti listesinde Kyle Korver'ı geride bırakarak tüm amanlarda ilk beşe yerleştiği için, maç topunu kendisinden daha fazla hak ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



