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"Giannis, 5 yıla NBA'in en iyisi olacak!" iddiası...

Eski bir NBA oyuncusu, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "beş yıl içinde NBA'in en iyi oyuncusu olacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski bir NBA oyuncusu, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "beş yıl içinde NBA'in en iyi oyuncusu olacağını" söyledi.

The Athletic'ten Josh Robbins ve Sam Amick, bir grup eski NBA oyuncusuna yakın zamanda 'beş yıl içinde ligdeki en iyi oyuncunun kim olacağı' da dahil olmak üzere çeşitli sorular sordu.

Oyunculardan bazıları, bu kişinin Giannis olacağını öne sürerken, bir tanesi Antetokounmpo'nun üçlük atışlarını geliştirmesi durumunda, durdurulamayacağını iddia etti:

• "Giannis en iyi oyuncu olmaya devam edecek, çünkü halen en iyi dönemindeyken kendini geliştirmiş olacak." - 1980'lerin ortalarında oynayan bir oyuncu.

• "Üç sayılık şutu gelişecek ve durdurulamaz olacak." - 1990'lardan bir oyuncu.

• "Şu anda kimse onu durduramıyor ve daha da iyiye gidecek. Daha fazla şampiyonluk kazanacak." - 1970'lerin ortalarından bir oyuncu.

• "Amansız bir rekabetçi ve farkında olduğu zayıf noktalarını mükemmelleştirmek için çok çalışıyor." — Richie Guerin, 1956-70 yılları arasında New York Knicks ve St. Louis/Atlanta Hawks ile oynayan bir Hall of Fame şutör guardı.


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