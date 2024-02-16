Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, gelecekte All-Star Hafta Sonu'ndaki 3 Sayı Yarışması'nda yer almayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.



Bu sezon üç sayılık atışları repertuvarından neredeyse tamamen çıkaran Antetokounmpo, Boardroom'dan Nick DePaula'ya yaptığı açıklamada bir gün NBA'in Üç Sayı Yarışması'na katılma ihtimali olabileceğini belirtti:



"Olur mu olur. Çalışma etiğime güvenen biriyim ve bence çok sıkı çalışıyorum. Asla bilemezsin."



Kariyerinde üçlük çizgisi gerisinden %28,5 isabetle oynayan Antetokounmpo, aynı zamanda bu sezon maç başına sadece 1,8 üçlük denemesi ile 2015-16 sezonundan bu yana bu alanda en düşük miktarına gerilemiş durumda.



Giannis, daha önce Yetenek Yarışması'nda birçok kez yarışmış ve 2015 yılında katıldığı Smaç Yarışması'nın ilk turunda elenmişti.



