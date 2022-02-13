Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Farul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Galatasaray'a geri döneceği haberleri sonrası açıklama yaptı.



Fatih Terim'in Galatasaray'a başkan, kendisinin ise teknik direktör olarak geri döneceğine ilişkin iddialar hakkında görüşü sorulan Hagi, "Fatih Terim'e sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray için 1 numara! O bir İmparator. Beni ararsa, onunla konuşmak isterim ama şu an Farul Constanta'dayım. Bu çok hassas bir durum." dedi.



"FATİH TERİM İLE KONUŞMAK BİLE MUTLULUKTUR"



"Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor." diyen Rumen efsane, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir teknik adam. Bence en iyisi." ifadelerini kullandı.



Hagi, "Fatih Terim ile seyahat etmek, sohbet edebilmek bile büyük bir mutluluktur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



GALATASARAY'DA 3 HAGI DÖNEMİ



1996 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a futbolcu olarak transfer olan Hagi, 5 sezonda 4 lig ve 2 Avrupa kupası mutluluğu yaşadı.



2001'de futbola veda ettikten sonra 2003 yılında teknik direktör olarak Bursaspor'un başına geçen Hagi, 22 Mart 2004'te ise Galatasaray'a hoca olarak geri döndü. Galatasaray'da 47 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayan Hagi, şampiyonluk gelmeyince görevine veda etti.



2010/11 sezonunda tekrar Galatasaray'a dönen Rumen efsane, 24 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı ve sezon bitmeden ayrıldı.





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