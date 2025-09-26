Gheorge Hagi, Galatasaray maçında!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tanıdık bir isim göze çarptı.
Galatasaray'ın efsanesi Gheorge Hagi, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.
Rumen efsanesinin oğlu Ianis Hagi, Alanyaspor forması ile ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
