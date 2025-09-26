26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-025'
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
1-068'
26 Eylül
Rodez-Pau
1-168'
26 Eylül
Nancy-Reims
0-168'
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-063'
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-068'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
2-0DA
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
0-110'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
0-039'
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
2-065'
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
0-040'
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-025'
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1DA

Gheorge Hagi, Galatasaray maçında!

Gheorghe Hagi, Alanyaspor - Galatasaray maçını tribünden takip ediyor.

calendar 26 Eylül 2025 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 21:46
Gheorge Hagi, Galatasaray maçında!
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.

Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında tanıdık bir isim göze çarptı.

Galatasaray'ın efsanesi Gheorge Hagi, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

Rumen efsanesinin oğlu Ianis Hagi, Alanyaspor forması ile ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
