Getafe ile Levante yenişemedi!

İspanya La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşılaştı.
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Levante, Ivan Romero'nun 26. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Getafe ise 57. dakikada Juan Iglesias ile skora dengeyi getirdi.
Bu sonuçla birlikte Bordo-mavililer, puanını 5'e çıkardı. Getafe ise 11 puana yükseldi.
Ev sahibi Getafe gelecek hafta Osasuna'ya konuk olurken, Levante deplasmanda Real Oviedo ile kozlarını paylaşacak.