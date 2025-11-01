31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Getafe, 3 puanı 2 golle aldı!

La Liga'nın 11. haftasında Getafe evinde Girona'yı 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 11. haftasında Getafe evinde Girona'yı ağırladı.

Coliseum'da oynanan mücadeleyi Getafe 2-1 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri, 72'de Mario Martin ve 86. dakikada Borja Mayoral kaydetti.

Girona'nın tek golü 90+4'te Christian Stuani'den(P) geldi.

Bu sonuçla birlikte Getafe, ligde puanını 17'ye yükseltti. Girona ise 7 puanda kaldı.

Getafe, ligin gelecek haftasında Mallorca deplasmanına gidecek. Girona ise evinde Alaves'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
