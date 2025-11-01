Getafe, 3 puanı 2 golle aldı!

La Liga'nın 11. haftasında Getafe evinde Girona'yı ağırladı.
Coliseum'da oynanan mücadeleyi Getafe 2-1 kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri, 72'de Mario Martin ve 86. dakikada Borja Mayoral kaydetti.
Girona'nın tek golü 90+4'te Christian Stuani'den(P) geldi.
Bu sonuçla birlikte Getafe, ligde puanını 17'ye yükseltti. Girona ise 7 puanda kaldı.
Getafe, ligin gelecek haftasında Mallorca deplasmanına gidecek. Girona ise evinde Alaves'i konuk edecek.
