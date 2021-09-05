Georginio Wijnaldum: 'Türkiye'ye dur diyebiliriz'

Hollanda Milli Takımının kaptanı Georginio Wijnaldum, Karadağ'ı 4-0 yendikleri maçın sonrasında A Milli Takımımız ile Salı günü oynayacakları maça değindi.



A Milli Takımımızı yenmek için motive olduklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Karadağ karşısında 2. yarıda oynadığımız oyun, Türkler karşısında ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Salı günü Amsterdam'da bunu yapmalıyız. Rakibimize dur deyip, büyük bir adım atmak elimizde. Türkiye'nin Karadağ karşısındaki puan kaybı sonrasında kaderimiz kendi elimizde" dedi.



A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemelerindeki 6. maçında Hollanda ile 7 Eylül Salı günü 21:45'te deplasmanda kritik bir maça çıkacak.



