George: "Lakers'ı istiyordum ama beni takaslamadılar"

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Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George, eski takımı Indiana Pacers'tan ayrılma sürecinde aslında Los Angeles Lakers'a gitmek istediğini, fakat Lakers'ın kendisini takaslamadığını söyledi.PG13, şu anki serbest oyuncu döneminin başında OKC ile anlaşmaya karar vermiş ve Los Angeles Lakers ile görüşmemişti.George, açıklamasındaşeklinde konuştu.PG13, OKC ile şimdiye kadar olan tecrübesini deşeklinde özetledi.