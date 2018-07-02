George: "Lakers'ı istiyordum ama beni takaslamadılar"

Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George, eski takımı Indiana Pacers'tan ayrılma sürecinde aslında Los Angeles Lakers'a gitmek istediğini, fakat Lakers'ın kendisini takaslamadığını söyledi.
PG13, şu anki serbest oyuncu döneminin başında OKC ile anlaşmaya karar vermiş ve Los Angeles Lakers ile görüşmemişti.
George, açıklamasında "Çok stresli bir dönemdi. Kolay bir karar olmadı. Laker Nation'ın (Lakers taraftarları) evime dönmemi, onların karşısında oynamamı istemelerinden ötürü %100 minnettarım. Bir yıl önce, OKC'ye gitmeden buraya, Los Angeles'a gelmek istedim. Ne yazık ki, Lakers'a takaslanmadım. Lakers beni almadı. Oklahoma'ya takaslandım. Ve bu benim için güzel bir şey oldu."
şeklinde konuştu.
PG13, OKC ile şimdiye kadar olan tecrübesini de "OKC oldukça ilgili ve alakalı, dürüst ve açıktı. Bu ilişkiyi hakiki kılıyorlar. Her şeyin gerçek olduğunu düşünüyorum. Sam'le (Presti), Russ'la (Westbrook) ilişkimiz... Bu organizasyonda bir aile ve kardeşlik bağı hissediyorum."
şeklinde özetledi.