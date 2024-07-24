Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı Paul George, geçmişte bir gün Joel Embiid'le oynayacağını "bildiğini" söylerken, eski takımı LA Clippers'ı ise Los Angeles'ın "B Takımı" olarak nitelendirdi.



Serbest oyuncu döneminde Clippers'tan ayrılarak Sixers ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan PG, takımla katıldığı ilk basın toplantısında yeni takım arkadaşına şu şekilde iltifatta bulundu:



"Bence her şey kusursuz bir biçimde ve uyum içinde gelişti. Şampiyonluk kazanmak adına ciddi anlamda bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Tyrese (Maxey) ve Joel'i her zaman uzaktan hayranlıkla izlemişimdir ve Joel de All-Star maçlarında gizliden gizliye en yakın arkadaşlarımdan biri olmuştur. Bir araya gelmemiz ve takım arkadaşı olmamız sanki kaçınılmaz gibiydi. Buraya inancım tam."



George, yaz döneminden önce Embiid'in farklı takımlarda kalsalar bile yakın bir ilişki içinde olmalarını istediğini sözlerine ekledi.



LA'İN 'B TAKIMINDA' GİBİYDİM



34 yaşındaki forvet ayrıca, kendi podcast'i Podcast P'de Clippers deneyiminin bir kısmına da değinirken, takımın Lakers'la karşılaştırıldığında Los Angeles'ın "B takımında" oynuyormuş gibi hissettiğini itiraf etti:



"Başlangıçta amacım, yuvam olan Los Angeles'a dönmekti. Ama gördüğüm sevgi aynı değildi. Çünkü Los Angeles'tayken bana sürekli 'Lakers'ta oynamalıydın' deyip duruyorlardı. 'Clippers'a hoş geldin!' falan demiyorlardı.



Hep 'Los Angeles'ta olduğun için mutluyuz ama keşke Lakers'ta olsaydın!' deniyordu. Sürekli şehrin B takımında olduğum hissiyatı hakimdi."



Beş sezonun ardından Clippers'tan ayrılan George, Kawhi Leonard'la bir arada oynadığı süreçte 2019-24 yılları arasında üç playoff serisi kazanmıştı. Takım son iki sezonda playoffların ilk turunda sezona veda etmişti.



76ers ekibi bu yaz George'u kadrosuna katmasının yanı sıra, Maxey, Kelly Oubre Jr. ve Kyle Lowry gibi önemli isimleri takımda tutarken, aynı zamanda Andre Drummond, Caleb Martin, Eric Gordon ve Reggie Jackson gibi tecrübeli oyuncularla da anlaşmıştı.





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