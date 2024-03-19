LA Clippers yıldızı Paul George, Avrupa basketbolu atmosferinin NBA'e aşılanmasının "harika" olabileceğini söyledi.



'Podcast P'nin yakın tarihli bir bölümünde George, Avrupa basketbol kültürünün benzersiz yönlerine, özellikle de yoğun maç atmosferine ve tutkulu taraftar kitlelerine olan hayranlığını dile getirdi.



George, Sırbistan'da Partizan ve Kızılyıldız (Crvena Zvezda) gibi takım taraftarlarının duman, ateş, temalı şarkılar ve tezahüratlarla heyecan verici ortamlar yarattığı rekabetçi maçları örnek vererek, Avrupa liglerinde görülen büyük desteğin altını çizdi:



"Bence Euro/FIBA liglerinde çok güzel ve ilginç şeyler oluyor. Öncelikle maçlardaki atmosferi hiç görmüş müydünüz? Eşim Daniela bildiğiniz gibi Sırp ve bir seferinde bana Partizan ve Kızılyıldız'ın aralarında oynadığı bir maçı ve nasıl bir atmosferi olduğunu göstermişti. Dışarıda oynuyorlar ve dumanlar, ateşler ve tezahüratlar oluyor."



"ÇETE GİBİ OLUYORLARMIŞ"



George, NBA'in bu unsurları maç sunumlarına dahil etmesi yönündeki arzusunu dile getirerek, taraftar katılımının artması ve kültürel köklerle daha derin bir bağlantı olabilmesi potansiyeline işaret etti. Ancak bazen belirli taraftar davranışlarının doğurabildiği şiddeti savunmadığını da sözlerine ekledi:



"Eğer bu ABD'de olsaydı, harika olurdu. Ve ben oradayken bana bazı taraftar gruplarının çete benzeri bir yapılanma içinde olduğu anlatılıyordu. Hangi taraftı tuttuğun ve hangi takımı temsil ettiğin üzerine.



Ve bununla beraber gelen bazı sonuçlar da oluyor. Bana söylenene göre polis tarafından yakalanman bile söz konusu olabiliyormuş. Yani düşününce, aslında harika olurdu. Şiddet kısmı değil tabii ki, sadece maçlarda yapılanlar."



FIBA turnuvalarında ABD Takımını temsil etme deneyimlerini yansıtan George, taraftarların milli takımlarıyla olan, bayrak sallama, milli marş söyleme ve kültürel miraslarını kucaklama gibi derin bağlarına da değindi:



"FIBA maçlarında oynarken ülkelerin tribünde bayrak salladıklarını, kendi şarkılarını söylediklerini ve gördüğümde 'Harika. Geldikleri yeri ve kültürlerini gerçekten benimsiyorlar. Eğer bu oyunun bir parçası olsaydı, harika olurdu' dediğimi hatırlıyorum."



George bu sezon 61 maçta 22.3 sayı, 5.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı.





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