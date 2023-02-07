Gent, stadyumuna Türk Bayrağı yansıttı

Belçika Ligi ekiplerinden Gent, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle stadyumuna Türk Bayrağı yansıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gent, stadyumuna Türk Bayrağı yansıttı
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07 Şubat 2023 10:45
Belçika Ligi ekiplerinden Gent, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle stadyum tabelalarına Türk Bayrağı yansıttı.

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma amacıyla Belçika'nın Gent kentindeki Ghelamco Arena stadı Türk Bayrağı ile aydınlatıldı.
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