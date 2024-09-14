Gennaro Gattuso'dan derbi zaferine hediye: IPhone

Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dinamo Zagreb galibiyeti sonrası takımını ödüllendirdi.



24sata'da yer alan habere göre; Gattuso, Dinamo Zagreb galibiyeti sonrası takıma ve personellere Iphone 16 telefon hediye etti.



Genç teknik adam, almış olduğu 30-35 telefon için yaklaşık 40 bin euro ödedi.



Oynanan derbide iyi oyun sergileyen ve maçı 1-0 kazanmayı başaran Hajduk Split'te Gattuso, oyuncularını bu hediye ile ödüllendirdi.



Oyuncularıyla iyi bir iletişimi olan İtalyan çalıştırıcının bu hareketiyle takımı daha da kenetledi.



Gattuso'nun takımı, 6. hafta sonunda 14 puanla Hırvatistan Ligi'nde lider durumda bulunuyor.





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