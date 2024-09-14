Gennaro Gattuso'dan derbi zaferine hediye: IPhone

Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dinamo Zagreb derbisinin ardından takıma galibiyet hediyesi verdi. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gennaro Gattuso'dan derbi zaferine hediye: IPhone
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 17:33
Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dinamo Zagreb galibiyeti sonrası takımını ödüllendirdi.

24sata'da yer alan habere göre; Gattuso, Dinamo Zagreb galibiyeti sonrası takıma ve personellere Iphone 16 telefon hediye etti.

Genç teknik adam, almış olduğu 30-35 telefon için yaklaşık 40 bin euro ödedi.

Oynanan derbide iyi oyun sergileyen ve maçı 1-0 kazanmayı başaran Hajduk Split'te Gattuso, oyuncularını bu hediye ile ödüllendirdi.

Oyuncularıyla iyi bir iletişimi olan İtalyan çalıştırıcının bu hareketiyle takımı daha da kenetledi.

Gattuso'nun takımı, 6. hafta sonunda 14 puanla Hırvatistan Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery