Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlıların, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlıların, daha sonra dar alanda top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.