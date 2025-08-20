20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, CSKA Moskova forması giyen Malili forvet oyuncusu Sekou Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

calendar 20 Ağustos 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Malili forvet oyuncusu Sekou Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Profesyonel kariyerine ülkesinin Bakaridjan kulübünde başlayan Koita; Kita, Liefering, Wolfsberger, Salzburg, son olarak da CSKA Moskova'da oynadı.

Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasıyla 4 gol kaydetti.

 
 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
