Gençlerbirliği'nden iki transfer

Başkent ekibi, Dmytro Grechyshkin ve Mert Kula ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'nden iki transfer
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09 Temmuz 2021 22:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Dmytro Grechyshkin ve Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa altyapısında yetişen Sarıyer, Menemen Belediye, Kayserispor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen savunma oyuncusu Mert Kula ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Oleksandriya'da görev yapan Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin de bugün tesislere gelerek, sağlık kontrolünün ardından iki yıllık sözleşmeye imza attı.

 


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