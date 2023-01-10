Gençlerbirliği'nden 2 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, stoper Thomas Fontaine ile orta saha oyuncusu Abdullah Durak'ı renklerine bağladı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Madagaskar asıllı Fransız stoper Thomas Fontaine ve orta saha oyuncusu Abdullah Durak'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına sözleşme imzalandı.



Olympique Lyon'un altyapısında yetişen defans oyuncusu Thomas Fontaine, son olarak Bulgaristan ekiplerinden Beroe takımı forması giydi.



Tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak ise son olarak MKE Ankaragücü kadrosunda yer aldı.





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