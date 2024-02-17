Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu, futbolcularına moral yemeği

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, futbolcularına moral yemeği verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu, futbolcularına moral yemeği
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17 Şubat 2024 18:35
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, futbolcularına moral yemeği verdi.

Kırmız-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, pazartesi günü ligde Teksüt Bandırmaspor'la karşılaşacak başkent ekibinin Kaloğlu'nun davetiyle yemekte bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaloğlu, "Gerek karakterleriyle gerekse futbol yetenekleriyle çok iyi bir kadroya sahibiz. Oyuncularımın bu hafta Bandırmaspor karşısında tüm becerilerini sahaya yansıtacaklarına inanıyorum. Artık galibiyet serisi oluşturup yeniden play-off içerisindeki yerimizi almak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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