Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde mevcut başkan Niyazi Akdaş, yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda bugün yapılan seçimde Niyazi Akdaş, 377 oy aldı.



KULÜP ADINA ÖNEMLİ BİR İSİM: NİYAZİ AKDAŞ



Ekonomik anlamda zorlu günler geçiren Gençlerbirliği'nde hatırlanacağı üzere Arda Çakmak ve Niyazi Akdaş ismi başkanlık için gündeme gelmişti. Akdaş, başkanlığa seçilmişti. Başkent ekibi, mali açıdan zorlu bir süreçten geçiyor.



CAVCAV SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ



Başkan Niyazi Akdaş'ın, sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nin ekonomik açıdan düzlüğe çıkabilmesi için önümüzdeki günlerde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akdaş, merhum başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'dan sonra koltuğa oturmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ