Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.



Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.



Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson'un yanı sıra son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu bu maçta forma giyemeyecek.



