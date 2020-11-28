Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.
Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson'un yanı sıra son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu bu maçta forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.
Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson'un yanı sıra son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu bu maçta forma giyemeyecek.