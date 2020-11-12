Gençlerbirliği idmana Mustafa Kaplan'la çıktı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği idmana Mustafa Kaplan'la çıktı
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12 Kasım 2020 16:46
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.  

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.



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