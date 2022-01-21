Gençlerbirliği, eski kaptanı Ahmet Çalık adına öğrencilere çikolata dağıttı

Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çıkolata dağıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği, eski kaptanı Ahmet Çalık adına öğrencilere çikolata dağıttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 16:47
Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında vefat eden altyapısından yetişen eski kaptanı Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çikolata dağıttı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski kaptanımız Ahmet Çalık'ın anısına Ankara'da bulunan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu, Aziz Altıpınar Ortaokulu ve 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere çikolata dağıtıldı." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.