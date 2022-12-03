Gençlerbirliği, Bodrumspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, ligin 16. haftasında cumartesi Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Gümbet Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.



Yaklaşık 1 saat süren antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.



Başkent ekibinde Muhammed Bayır kart cezalısı olduğu için Barış Alıcı, Musa Şahindere ve Mert Kula ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.





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