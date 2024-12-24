Gençlerbirliği, aşağıya da yukarıya da '2 puan' uzakta

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 23 puanla 13. sırada tamamladı.



Ligin ilk periyodunda istikrarlı performans sergileyemeyen başkent ekibi, play-off hattının dışında kaldı. Çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 23 puan topladı.



Gençlerbirliği hanesine iç sahada 14, deplasmanda ise 9 puan yazdırdı.



Adanaspor'a dün başkentte 2-0 yenilerek taraftarını üzen kırmızı-siyahlı ekip, lige verilen araya 13. sırada girdi.



Ekonomik problemlerle anılan ve sezona Kocaelispor mağlubiyetiyle başlayan Gençlerbirliği, daha sonra Boluspor ve Iğdır FK ile berabere kaldı.



Sezonda ilk galibiyetini 4. haftada 2-1'lik skorla Esenler Erokspor deplasmanında elde eden Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ve Pendikspor'u 1-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



Ligde daha sonra oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybeden kırmızı-siyahlılar, 13. haftadaki başkent derbisinde ise MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek moral buldu.



- Play-off hattına da düşme hattına da yakın



Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği'nin, MKE Ankaragücü ile başlayan 4 maçlık yenilmezlik serisi, Adanaspor karşılaşmasıyla sona erdi.



Adanaspor mağlubiyetiyle play-off hattında yer alma şansını değerlendiremeyen kırmızı-siyahlılar, lige verilen araya da moralsiz girdi.



Gençlerbirliği, topladığı 23 puanla play-off hattının da düşme hattının da 2 puan uzağında sezonun ikinci bölümüne başlayacak.



- Gol problemi



Başkent temsilcisi, 17 haftalık periyotta gol yollarında sıkıntı yaşadı.



Bu süreçte 17 gol atabilen kırmızı-siyahlı ekip, maç başına ancak 1 gol ortalaması tutturabildi.



Gençlerbirliği'nin en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran Metehan Mimaroğlu olurken Djitte 3, Amilton 2 kez gol atma sevinci yaşadı.



Ligde Yeni Malatyaspor (8) ve Adanaspor'dan (16) sonra en az gol atan takım konumundaki Gençlerbirliği, kalesinde 19 gole engel olamadı.



