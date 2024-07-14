Gençler Türkiye Kürek Kupası başladı!

Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.

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Gençler Türkiye Kürek Kupası başladı!
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14 Temmuz 2024 12:45
Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları başladı.

Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde son gün yarışlarında masterler, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde 227 sporcu yarışacak.

Müsabakalar masterler kategorisindeki sporcuların yarışıyla başladı.

Yarışlar, kupa töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.

Müsabakaları kulüplerin temsilciler, sporcuların yakınları ve vatandaşlar takip ediyor.

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