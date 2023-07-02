Genç milliler Fransa karşısında mağlup

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 66-43 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Genç milliler Fransa karşısında mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 21:53
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, birinci çeyreği 11-9 üstün bitirdi, devre sonunda soyunma odasına 30-23 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Fransa, üçüncü çeyreğini 48-30 önde geçtiği karşılaşmadan 66-43 galip ayrıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery