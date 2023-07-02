Genç milliler Fransa karşısında mağlup

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi.
Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, birinci çeyreği 11-9 üstün bitirdi, devre sonunda soyunma odasına 30-23 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Fransa, üçüncü çeyreğini 48-30 önde geçtiği karşılaşmadan 66-43 galip ayrıldı.
Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, birinci çeyreği 11-9 üstün bitirdi, devre sonunda soyunma odasına 30-23 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Fransa, üçüncü çeyreğini 48-30 önde geçtiği karşılaşmadan 66-43 galip ayrıldı.
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