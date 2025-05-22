Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda VakıfBank birinci oldu

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final maçında Eczacıbaşı'nı 25-18, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Karşıyaka ise üçüncü olma başarısı gösterdi.
Karşılaşmaların ardından takımlara kupalarını, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe verdi.
Şampiyonada Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Karşıyaka ise üçüncü olma başarısı gösterdi.
Karşılaşmaların ardından takımlara kupalarını, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe verdi.
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