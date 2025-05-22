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Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda VakıfBank birinci oldu

Aydın'da düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda VakıfBank, birinci oldu.

calendar 22 Mayıs 2025 21:13
Haber: AA
Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda VakıfBank birinci oldu
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Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final maçında Eczacıbaşı'nı 25-18, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Karşıyaka ise üçüncü olma başarısı gösterdi.

Karşılaşmaların ardından takımlara kupalarını, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Yığmatepe verdi.


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