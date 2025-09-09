09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı şampiyonada 6. oldu

09 Eylül 2025 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor
 Genç Erkek Boks Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Çekya'da 30 Eylül'de başlayacak şampiyona öncesinde Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımda 18 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kampını tamamladıklarını, kısa bir aranın ardından üçüncü etap kampına başlayacaklarını söyledi.


Antrenmanların verimli geçtiğini anlatan Tiryaki, "Takımımızın durumu iyi. Biz her zaman iddialıyız. İnşallah yeni federasyon, yeni jenerasyonla birlikte Türk boksunun ivme kazanacağına inanıyoruz. Türk boksunda ses getirecek gençler var. Tecrübeli olmamalarına rağmen bu eşiği aşıp ülkemiz için çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çalışmaların şampiyonaya kadar ikili kamplarla devam edeceğini ifade eden Tiryaki, kampın 30 Eylül'de tamamlanacağını kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
