Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, sona erdi

Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi. Kadın ve erkek kategorilerinde 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde atışlar, Karatay ilçesindeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, sona erdi
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01 Eylül 2024 17:01
Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde sporcular, merkez Karatay ilçesindeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde atışlarını yaptı.

Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, 7 kategoride 250 sporcu ter döktü.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve ödül çeklerini verdi.

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