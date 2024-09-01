Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde sporcular, merkez Karatay ilçesindeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde atışlarını yaptı.
Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, 7 kategoride 250 sporcu ter döktü.
TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve ödül çeklerini verdi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen şampiyonanın son gününde sporcular, merkez Karatay ilçesindeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde atışlarını yaptı.
Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, 7 kategoride 250 sporcu ter döktü.
TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve ödül çeklerini verdi.
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