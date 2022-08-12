Geçmiş olsun Edin Visca

Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu Edin Visca, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlandı. Boşnak yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Geçmiş olsun Edin Visca
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12 Ağustos 2022 21:49
Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı.

Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.

İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY UZAK KALACAK

Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrolünde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Visca'nın 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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