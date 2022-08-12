Geçmiş olsun Edin Visca

Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı.
Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.
İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 AY UZAK KALACAK
Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrolünde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Visca'nın 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine ters bir şekilde düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.
İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 AY UZAK KALACAK
Edin Visca'nın hastanede yapılan kontrolünde Humerus Kemiği'nde kırık meydana geldiği tespit edildi. Visca'nın 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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