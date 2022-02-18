Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag'ı mağlup etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'deki ilk maçında Gaziantep Polisgücü, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 7-4 yendi.



Üç gün sürecek organizasyonda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra, İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları yer alıyor.



Alanya Atatürk Spor Salonu'nunda gerçekleştirilen organizasyonun ilk müsabakalarında, Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag'ı 7-4, Buckhingham, Railway Union'ı 5-0 ve Clydeslade Western de SV Arminen'i 3-2 mağlup etti.



Lig usulü oynanan müsabakaların ardından bu etabı şampiyon tamamlayacak ekip, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.



İkinci maçında bugün saat 18.30'da SV Arminen karşısına çıkacak Türk temsilcisinin maç programı ise şöyle:



19 Şubat Cumartesi:



11.00 Gaziantep Polisgücü-Clydeslade Western



18.30 Railway Union-Gaziantep Polisgücü



20 Şubat Pazar:



13.00 Buckingham-Gaziantep Polisgücü





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