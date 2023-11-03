Gaziantep FK'yi üzen şanssız sakatlık

Gaziantep FK'de stoper Ulaş Zengin, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekibi Efeler 09 ile yaptığı maçta sakatlandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısındaki bir pozisyonda Zengin'in sakatlandığı belirtildi.



Zengin'in sakatlanmasının ardından maça devam edemediği bildirilen açıklamada, "Zengin'e yapılan muayene ve tetkiklerde sağ aşil tendonunun koptuğu tespit edilmiş olup, ameliyatına karar verilmiştir. Zengin'e en içten dileklerimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



