Gaziantep FK-Yeni Malatya maçı ertelendi, Beşiktaş maçının günü değişti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak." ifadeleri kullanıldı.



BEŞİKTAŞ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞTİ



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının cumartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.



Ligde 22. hafta mücadelesinde dün kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının elverişsiz hava ve saha koşulları devam ettiği için ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihinde değişiklik yapıldığı ifade edildi.





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